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Швеция не намерена эвакуировать дипломатов из Украины, уверяет в поддержке воплощения комплексного пакета сдерживания России

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Цитата

"Анн Линде сообщила Дмитрию Кулебе, что Швеция пока не имеет намерений осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве", - сообщили в МИД.

Детали

Отмечается, что во время разговора Кулеба подробно проинформировал Линде относительно актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, массированную российскую дезинформацию и усилия РФ по подрыву экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Глава шведской дипломатии подтвердила непоколебимую поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, верность принципа “никаких решений по Украине без Украины”, подчеркивают в МИД.

Она также заверила Дмитрия Кулебу в активной поддержке воплощения комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против нашего государства и Европы в целом, отметили в дипведомстве.

“В этом контексте собеседники обсудили вопросы новых санкций ЕС против России", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается также, что министры уделили особое внимание дополнительным мерам для противодействия негативному влиянию российской гибридной агрессии на экономику Украины.

Что было раньше

Накануне Канада сообщила, что приняла решение временно отозвать второстепенных сотрудников из посольства в Украине.

Как писал УНН, 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. Украине был присвоен 4 уровень опасности для путешествий.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, заявила, что из Украины выехало не много дипломатов.

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