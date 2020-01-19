Глава МИД Ирана исключил переговоры по новой ядерной сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность проведения любых переговоров по новой ядерной сделке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tehran Times.
"Впредь мы не будем вести переговоры о новой сделке", - заявил днем ранее Зариф в ходе своего визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Всеиндийской ассоциацией промышленности.
Напомним, в рамках ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Иран согласился ограничить свою деятельность в сфере ядерных технологий в обмен на прекращение санкций стран Запада и ООН.
Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп инициировал выход своей страны из СВПД и ввел против Тегерана полномасштабные санкции. Он настаивает на заключении нового соглашения с целью еще большего ограничения ядерной программы Ирана.
Напомним, Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке.