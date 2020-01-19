Глава МЗС Ірану виключив переговори щодо нової ядерної угоди

"Надалі ми не будемо вести переговори про нову угоду", - заявив днем раніше Заріф в ході свого візиту в індійське місто Мумбаї для участі в нараді, організованій Індійською асоціацією промисловості.

Нагадаємо, в рамках ядерної угоди 2015 року, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, Іран погодився обмежити свою діяльність в сфері ядерних технологій в обмін на припинення санкцій країн Заходу і ООН.

Однак в травні 2018 року президент США Дональд Трамп ініціював вихід своєї країни з СВПД і ввів проти Тегерана повномасштабні санкції. Він наполягає на укладенні нової угоди з метою ще більшого обмеження ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди.