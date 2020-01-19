Глава МЗС Ірану виключив переговори щодо нової ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф виключив можливість проведення будь-яких переговорів щодо нової ядерної угоді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tehran Times.
"Надалі ми не будемо вести переговори про нову угоду", - заявив днем раніше Заріф в ході свого візиту в індійське місто Мумбаї для участі в нараді, організованій Індійською асоціацією промисловості.
Нагадаємо, в рамках ядерної угоди 2015 року, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, Іран погодився обмежити свою діяльність в сфері ядерних технологій в обмін на припинення санкцій країн Заходу і ООН.
Однак в травні 2018 року президент США Дональд Трамп ініціював вихід своєї країни з СВПД і ввів проти Тегерана повномасштабні санкції. Він наполягає на укладенні нової угоди з метою ще більшого обмеження ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди.