Глава МИД Финляндии на следующей неделе посетит Украину

Сойни проведет двусторонние переговоры с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Министры иностранных дел обсудят отношения между их странами и растущую поддержку Финляндии Украине. Другими темами на повестке дня будут ситуация в Украине, реализация минских соглашений, а также реформы в Украине и ее отношения с ЕС", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Финляндии также встретится с председателем Комитета по вопросам иностранных дел в парламенте Анной Гопко и заместителем директора НАБУ Гизо Углава, а также финскими специалистами, работающими в ЕС, Совет Европы и Всемирном банке.

Финляндия и Украина в этом году празднуют столетие дипломатических отношений между их странами, отметили в МИД.