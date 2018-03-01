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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53933 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64495 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Глава МИД Финляндии на следующей неделе посетит Украину

Глава МИД Финляндии на следующей неделе посетит Украину

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни 5-6 марта посетит с рабочим визитом Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии, передает УНН.

Сойни проведет двусторонние переговоры с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Министры иностранных дел обсудят отношения между их странами и растущую поддержку Финляндии Украине. Другими темами на повестке дня будут ситуация в Украине, реализация минских соглашений, а также реформы в Украине и ее отношения с ЕС", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Финляндии также встретится с председателем Комитета по вопросам иностранных дел в парламенте Анной Гопко и заместителем директора НАБУ Гизо Углава, а также финскими специалистами, работающими в ЕС, Совет Европы и Всемирном банке.

Финляндия и Украина в этом году празднуют столетие дипломатических отношений между их странами, отметили в МИД.

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