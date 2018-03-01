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Глава МЗС Фінляндії наступного тижня відвідає Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні 5-6 березня відвідає з робочим візитом Київ. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Фінляндії, передає УНН.

Сойні проведе двосторонні переговори з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

“Міністри закордонних справ обговорять відносини між їхніми країнами та зростаючу підтримку Фінляндії Україні. Іншими темами на порядку денному будуть ситуація в Україні, реалізація мінських угод, а також реформи в Україні та її відносини з ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Фінляндії також зустрінеться з головою Комітету з питань закордонних справ у парламенті Ганною Гопко та заступником директора НАБУ Гізо Углава, а також фінськими фахівцями, що працюють в ЄС, Раді Європи та Світовому банку.

Фінляндія та Україна цього року святкують століття дипломатичних відносин між їхніми країнами, зазначили в МЗС.

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