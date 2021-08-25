Глава МИД Австрии о приглашении Лаврова посетить оккупированный Крым: нет ни намерения, ни желания

Цитата

“В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте. Я с удовольствием поеду в Москву при ближайшей возможности”, — сказал он в ответ на приглашение министра иностранных дел России посетить оккупированный Москвой Крым.

Дополнение

“Не хочу показаться невежливым гостем, но Александером было сделано сейчас важное заявление. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, и в Крым в том числе”, — решил заявить Лавров.

Дополнение

Сегодня в Кремле отреагировали на участие Турции в Крымской платформе.

Добавим, что Австрия, как и Турция, является одним из учасников и подписантов декларации саммита Крымской платформы.