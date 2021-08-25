Глава МЗС Австрії про запрошення Лаврова відвідати окупований Крим: немає ні наміру, ні бажання

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“В даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія. Як міністру закордонних справ Австрії, мені дуже важливо діяти тільки в європейському контексті. Я із задоволенням поїду в Москву за найближчої нагоди”, — сказав він у відповідь на запрошення міністра закордонних справ Росії відвідати окупований Москвою Крим.

Доповнення

“Не хочу здатися неввічливим гостем, але Александером була зроблена зараз важлива заява. Прошу зафіксувати, що у міністра закордонних справ Австрії немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму. Але я все одно його запрошую і в Москву, і в інші наші міста, і в Крим в тому числі”, — вирішив заявити Лавров.

Доповнення

Сьогодні у Кремлі відреагували на участь Туреччини в Кримській платформі.

Додамо, що Австрія, як і Туреччина, є одним з учасників і підписантів декларації саміту Кримської платформи.