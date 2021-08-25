У Кремлі відреагували на участь Туреччини у Кримській платформі

ukru
17 березня, 19:38 • 106368 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140857 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 202052 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166548 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 163028 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 183099 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151766 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159644 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176293 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221981 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 72536 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 64397 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 57510 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 53253 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 87570 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 202061 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 173044 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 269180 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264975 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 71446 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 79045 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 76170 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104830 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114641 перегляди
Актуальне
У Кремлі відреагували на участь Туреччини у Кримській платформі

У Кремлі відреагували на участь Туреччини у Кримській платформі

Київ • УНН

 • 45226 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Росія вважає позицію Туреччини по окупованому Криму нібито “абсолютно невірною”, Москва готова і далі “пояснювати колегам реальний стан справ”. Про це заявив журналістам у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз’яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном (як вважають у Москві — ред.)”, — сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на установчому саміті Кримської платформи.

Деталі

Він звернув увагу на те, що російсько-турецькі відносини в цілому носять партнерський характер. “Причому не просто декларативний, а який дійсно ґрунтується на реальному, міцному фундаменті торгово-економічного та інвестиційного співробітництва”, — сказав Пєсков.

Але це, продовжив представник Кремля, “не означає, що ці відносини вільні від суттєвих розбіжностей”. “До області істотних розбіжностей відноситься якраз кримська тема”, — вирішив заявити прес-секретар російського президента.

Контекст

Додамо, що Туреччина є одним з учасників і підписантів декларації саміту Кримської платформи.

У травні МЗС РФ заявило, що стурбованість Туреччини щодо окупованого Криму “кон’юнктурна” і у неї самої є проблеми.

У квітні в Кремлі повідомили, що Росія з часом “здатна переконати” Туреччину в нібито правильності своєї позиції по окупації кримського півострова. Москва також вважає, що донести “те ж саме до України навряд чи можливо”.

Раніше в цьому році Кремль вже висловлював упевненість в тому, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму. Анексію Криму Росією представник Кремля назвав тоді “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари по окупованому Криму не впливають на партнерські відносини двох країн.

У грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Зокрема це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 10 квітня цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами