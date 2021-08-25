У Кремлі відреагували на участь Туреччини у Кримській платформі

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“Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз’яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном (як вважають у Москві — ред.)”, — сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на установчому саміті Кримської платформи.

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Він звернув увагу на те, що російсько-турецькі відносини в цілому носять партнерський характер. “Причому не просто декларативний, а який дійсно ґрунтується на реальному, міцному фундаменті торгово-економічного та інвестиційного співробітництва”, — сказав Пєсков.

Але це, продовжив представник Кремля, “не означає, що ці відносини вільні від суттєвих розбіжностей”. “До області істотних розбіжностей відноситься якраз кримська тема”, — вирішив заявити прес-секретар російського президента.

Контекст

Додамо, що Туреччина є одним з учасників і підписантів декларації саміту Кримської платформи.

У травні МЗС РФ заявило, що стурбованість Туреччини щодо окупованого Криму “кон’юнктурна” і у неї самої є проблеми.

У квітні в Кремлі повідомили, що Росія з часом “здатна переконати” Туреччину в нібито правильності своєї позиції по окупації кримського півострова. Москва також вважає, що донести “те ж саме до України навряд чи можливо”.

Раніше в цьому році Кремль вже висловлював упевненість в тому, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму. Анексію Криму Росією представник Кремля назвав тоді “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари по окупованому Криму не впливають на партнерські відносини двох країн.

У грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Зокрема це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 10 квітня цього року.