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В Кремле отреагировали на участие Турции в Крымской платформе

В Кремле отреагировали на участие Турции в Крымской платформе

Киев  •  УНН

 • 45211 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Россия считает позицию Турции по оккупированному Крыму якобы “абсолютно неверной”, Москва готова и дальше “объяснять коллегам реальное положение дел”. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом (как считают в Москве — ред.)”, — сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на учредительному саммите Крымской платформы.

Детали

Он обратил внимание на то, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер. “Причем не просто декларативный, а который действительно основывается на реальном, прочном фундаменте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества”, — сказал Песков.

Но это, продолжил представитель Кремля, “не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий”. “К области существенных разногласий относится как раз крымская тема”, — решил заявить пресс-секретарь российского президента.

Контекст

Добавим, что Турция является одним из учасников и подписантов декларации саммита Крымской платформы.

В мае МИД РФ заявил, что обеспокоенность Турции в отношении оккупированного Крыма “конъюнктурна” и у нее самой есть проблемы.

В апреле в Кремле сообщили, что Россия со временем “способна убедить” Турцию в якобы правильности своей позиции по оккупации крымского полуострова. Москва также считает, что донести “то же самое до Украины вряд ли возможно”.

Ранее в этом году Кремль уже выражал уверенность в том, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма. Аннексию Крыма Россией представитель Кремля назвал тогда “темой, которая относится к категории разногласий (РФ и Турции)”.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по оккупированному Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран.

В декабре 2020 года Кремль заявил, что Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

В частности это он сказал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 апреля этого года.

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