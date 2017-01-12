Глава МВД заявил, что никакой финансовой полиции допускать нельзя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что никакой финансовой полиции допускать нельзя. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности - ред.)", - написал А.Аваков.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что в ближайшие дни Министерство финансов Украины внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ.
Напомним, представители Посольства Канады, Посольства Соединенных Штатов Америки и Представительства Европейского Союза в Украине призвали украинские власти ускорить процесс создания Государственного бюро расследований и финансовой полиции .