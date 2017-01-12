Глава МВС заявив, що ніякої фінансової поліції допускати не можна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ніякої фінансової поліції допускати не можна. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ніякої фінансової поліції допускати не можна! Потрібно робити сучасну Службу фінансових розслідувань, а не ремейк пострадянського ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности - ред.)", - написав А.Аваков.
Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що найближчими днями Міністерство фінансів України внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції, на який чекає бізнес і про який також йдеться у меморандумі з МВФ.
Нагадаємо, представники Посольства Канади, Посольства Сполучених Штатів Америки і Представництва Європейського Союзу в Україні закликали українську владу прискорити процес створення Державного бюро розслідувань та фінансової поліції.