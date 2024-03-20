Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой "мирного плана" Украины и оценить экономические, культурные и технологические связи между двумя странами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, поскольку Киев стремится заручиться поддержкой для своего "мирного плана". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что это будет первый визит высокопоставленного украинского дипломата в Нью-Дели после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Поездка Кулебы состоится по приглашению его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара после телефонного разговора между дипломатами двух стран в начале года, рассказал изданию на условиях анонимности один из индийских чиновников.
"Мирный план", представленный украинским президентом Владимиром Зеленским, предусматривает, в частности, вывод российских войск, восстановление международно признанных границ Украины и привлечение россии к ответственности за ее агрессию.
Кроме переговоров с индийскими чиновниками, Кулеба также намерен оценить деятельность межправительственной комиссии между Украиной и Индией, которая отвечает за поддержку экономических, культурных и технологических связей между двумя странами.
Один из чиновников сказал, что официальное объявление о визите ожидается на следующей неделе. Индийские СМИ впервые сообщили о запланированной поездке Кулебы во вторник, 19 марта.
Дополнение
Индия, которая традиционно имеет тесные экономические и оборонные связи с Москвой, до сих пор отказывался критиковать россию за войну против Украины, зато увеличив закупки российской нефти до рекордных уровней, поскольку рф перенаправила свои поставки на фоне санкций Запада.
Напомним
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.
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