Глава государства об атаке территории рф: у нас нет времени, сил и лишнего оружия

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«Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию. Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет времени, сил и лишнего оружия», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина сосредоточилась на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву и Конституции по деоккупации сугубо украинской признанной международным правом территории.

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Зеленский ранее заявлял, что для него приоритетом остается украинский народ, и добавил, что не планирует воевать на территории россии.