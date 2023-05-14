Глава государства об атаке территории рф: у нас нет времени, сил и лишнего оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует российскую территорию, ведь не заинтересована в этом и у нее нет времени и лишнего оружия. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Шольцом, передает корреспондент УНН.
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«Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию. Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет времени, сил и лишнего оружия», - рассказал Зеленский.
Он отметил, что Украина сосредоточилась на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву и Конституции по деоккупации сугубо украинской признанной международным правом территории.
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Зеленский ранее заявлял, что для него приоритетом остается украинский народ, и добавил, что не планирует воевать на территории россии.