Зеленський: "Я не хочу воювати на території росії"

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"Для мене люди – це пріоритет номер один. Тому я не хочу воювати на території росії. Просто хочу, щоб вони якомога швидше припинили війну і якомога швидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться", - наголосив він.

Доповнення

Західні країни, зокрема Німеччина та Франція, уникали постачання танків України, оскільки були стурбовані, що це крок викличе ескалацію конфлікту.

Під час інтерв'ю, яке пройшло 25 січня, Зеленський отримав повідомлення, що Німеччина вирішила відправити до Києва 14 танків Leopard 2 після тижнів нерішучості. Він сказав Sky News, що "дуже вдячний" за танки, водночас попередив, що кількість і час їх доставки є "критичними".

Крім цього, вчора США оголосили, що надішле Україні 31 танк M1 Abrams та розпочне навчання українських військових на цьому типу зброї "якомога швидше".

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