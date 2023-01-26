Зеленский: "Я не хочу воевать на территории россии"

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"Для меня люди – это приоритет номер один. Поэтому я не хочу воевать на территории россии. Просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится", - подчеркнул он.

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Западные страны, в частности Германия и Франция, избегали поставок танков Украине, поскольку были обеспокоены, что этот шаг вызовет эскалацию конфликта.

Во время интервью, которое прошло 25 января, Зеленский получил сообщение, что Германия решила отправить в Киев 14 танков Leopard 2 после недель нерешительности. Он сказал Sky News, что "очень благодарен" за танки, в то же время предупредил, что количество и время их доставки являются "критическими".

Кроме этого, вчера США объявило, что пришлет Украине 31 танк M1 Abrams и начнет обучение украинских военных на этом типе оружия "как можно скорее".

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