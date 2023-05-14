Глава держави про атаку території рф: у нас немає часу, сил та зайвої зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакує російську територію, адже не зацікавлена в цьому та немає часу й зайвої зброї. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Шольцом, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає часу, сил та зайвої зброї», - розповів Зеленський.
Він наголосив, що Україна зосередилася на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом та Конституції щодо деокупації суто української визнаної міжнародним правом території.
Доповнення
Зеленський раніше заявляв, що для нього пріоритетом залишається український народ, та додав, що не планує воювати на території росії.