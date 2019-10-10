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Глава государства пообещал несколько громких дел в отношении коррупционеров до 1 ноября

Киев • УНН

 • 9315 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Первые громкие дела в отношении коррупционеров должны появиться уже к 1 ноября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Глава государства пообещал несколько громких дел в отношении коррупционеров до 1 ноября

“Мы собираем совещания с правоохранителями еженедельно или каждые две недели — у нас крайняя точка сейчас 1 ноября. Мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя, их спрашиваю: где результат?... 1 ноября — если правоохранители... я им честно сказал: до конца года, — но сейчас контрольный чек-поинт — до конца года. Они должны несколько громких дел, у которых мы обсудили на совещании, они должны показать результат”, — рассказал президент.

По его словам, “посадки” коррумпированных чиновников невозможны без реформы органов прокуратуры и судов, и нынешней власти удалось добиться очень быстрого принятия законопроекта по судебной реформе, которая позволит более эффективно расследовать эти дела.

При этом он добавил, что ранее громкие коррупционные дела “растягивались на куски” между различными силовыми ведомствами и следователями различных структур для того, чтобы они никогда не расследовались.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергей Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения в виде содержания под стражей.

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