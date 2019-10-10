Глава держави пообіцяв декілька гучних справ щодо корупціонерів до 1 листопада

“Ми збираємо наради з правоохоронцями щотижня чи що два тижні — у нас крайня точка зараз є 1 листопада. Ми збираємось на ці наради, де я, не впливаючи, їх запитую: де результат?... 1 листопада — якщо правоохоронці... я їм чесно сказав: до кінця року, — але зараз контрольний чек-поінт — до кінця року. Вони повинні декілька гучних справ, коло яких ми обговорили на нараді, вони повинні показати результат”, — розповів Президент.

За його словами, “посадки” корумпованих чиновників неможливі без реформи органів прокуратури й судів, і нинішній владі вдалось домогтись дуже швидкого ухвалення законопроекту щодо судової реформи, яка дозволить більш ефективно розслідувати ці справи.

При цьому він додав, що раніше гучні корупційні справи “розтягувались на шматки” між різними силовими відомствами і слідчими різних структур для того, щоб вони ніколи не розслідувались.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження у вигляді тримання під вартою.