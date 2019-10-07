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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Пашинського арештували на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

Пашинського арештували на два місяці

Відповідно до рішення суду, Пашинський перебуватиме під вартою до 4 грудня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.

Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

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