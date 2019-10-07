Пашинского арестовали на два месяца

Согласно решению суда, Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.