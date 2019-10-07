Пашинского арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.
Согласно решению суда, Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря 2019 года.
Как сообщалось ранее, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.