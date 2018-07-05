Глава британского МВД проведет заседание чрезвычайного комитета из-за отравления в Эймсбери

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73260 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109932 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138041 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174105 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154728 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142102 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130573 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Глава британского МВД проведет заседание чрезвычайного комитета из-за отравления в Эймсбери

Глава британского МВД проведет заседание чрезвычайного комитета из-за отравления в Эймсбери

Киев  •  УНН

 • 9724 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид возглавит в четверг заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Завтра (5 июля) я возглавлю заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с ведущимися расследованием”, — заявил Джавид.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Напомним, пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

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