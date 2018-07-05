Глава британского МВД проведет заседание чрезвычайного комитета из-за отравления в Эймсбери

“Завтра (5 июля) я возглавлю заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с ведущимися расследованием”, — заявил Джавид.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Напомним, пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.