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Глава британського МВС проведе засідання надзвичайного комітету через отруєння в Еймсбері

Глава британського МВС проведе засідання надзвичайного комітету через отруєння в Еймсбері

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Глава МВС Великої Британії Саджид Джавід очолить у четвер засідання надзвичайного урядового комітету COBRA в зв’язку з отруєнням в Еймсбері. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в середу канцелярією прем’єр-міністра Сполученого Королівства Терезою Мей, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Завтра (5 липня) я очолю засідання надзвичайного урядового комітету COBRA в зв’язку з ведуться розслідуванням”, — заявив Джавід.

За даними правоохоронців, увечері 30 червня 44-річна жінка і 45-річний чоловік були знайдені без свідомості в своєму будинку. Їх доставили у лікарню в Солсбері. До розслідування інциденту підключилися співробітники контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду.

Нагадаємо, постраждалі в британському місті Еймсбері люди були отруєні нервово-паралітичним речовиною “Новачок”. З таким твердженням виступив у п’ятницю на брифінгу з журналістами шеф контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду Ніл Базу.

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