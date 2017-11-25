Глава базы ВМС Аргентины ушел в отставку из-за инцидента с субмариной

Отмечается, что именно Гонзалес отвечал за коммуникацию с родными пропавшего экипажа подводной лодки и за распространение актуальной информации о поисках судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский самолет Ан-124 "Руслан" прибыл в Аргентину для поисков пропавшей субмарины

По данным издания, генерал написал заявление об увольнении несколько дней назад. В ВМС Аргентины сейчас не имеют информации об отставке Гонзалеса.

Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб .