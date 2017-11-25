Глава базы ВМС Аргентины ушел в отставку из-за инцидента с субмариной
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате генерал Габриэль Гонсалес уходит в отставку в фоне продолжающихся поисков пропавшей субмарины "Сан-Хуан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telam.
Отмечается, что именно Гонзалес отвечал за коммуникацию с родными пропавшего экипажа подводной лодки и за распространение актуальной информации о поисках судна.
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По данным издания, генерал написал заявление об увольнении несколько дней назад. В ВМС Аргентины сейчас не имеют информации об отставке Гонзалеса.
Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб .