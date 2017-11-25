Глава бази ВМС Аргентини пішов у відставку через інцидент з субмариною

Зазначається, що саме Гонзалес відповідав за комунікацію з рідними зниклого екіпажу підводного човна і за поширення актуальної інформації про пошуки судна.

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За даними видання, генерал написав заяву про звільнення кілька днів тому. У ВМС Аргентини зараз не мають інформації про відставку Гонзалеса.

Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.