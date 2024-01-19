Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов
По словам Доротича, ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, это блокировка налоговых накладных и постепенное целенаправленное уничтожение упрощенной системы налогообложения для микропредприятий.
К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф
Лидеры ЕС обсуждают новый пакет санкций против россии, который должен быть введен до 24 февраля.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
Российские войска обстреливают Херсон. Жителей призывают перейти в безопасные места.
Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны
Премьер Израиля настаивает на том, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, отвергая предложения США по палестинскому контролю.
Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой подготовку к Глобальному саммиту мира и дальнейшее укрепление связей. Зеленский ожидает от Албании активной поддержки, особенно в оборонном сотрудничестве.
Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава
Во временно оккупированный Мелитополь отправили российских медиков из-за нехватки персонала, поскольку местные жители либо выехали, либо отказываются сотрудничать с оккупационными войсками. Система здравоохранения, которая сейчас обслуживает преимущественно военных и экстренные случаи, разрушается.
В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА
За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.
Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times
российские оккупационные войска могут начать полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года. Однако успех наступления остается неопределенным.
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
Доктор юридических наук заявляет об оптимизме, что дело о возможных злоупотреблениях директора юридического департамента НБУ Александра Зимы будет расследоваться эффективно и подозрения получат все причастные к преступлению.
Деньги на крови: в Одесской области разоблачили экс-директора областной "скорой" на закупке Z-бинтов втридорога
Экс-директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александр Михайленко был уличен в закупке Z-лент по завышенным ценам на сумму около 500 тыс. грн.