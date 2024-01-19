Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов

Сегодня украинский бизнес сталкивается с реальными проблемами во взаимодействии, в частности, с налоговой. Эти проблемы и их причины в комментарии УНН очертил глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

По словам Доротича, ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, это блокировка налоговых накладных и постепенное целенаправленное уничтожение упрощенной системы налогообложения для микропредприятий. По его словам, блокировка накладных существенно вымывает оборотные средства.

"Это две самые болезненные проблемы и, к сожалению, вокруг них обрастают различные схемы и злоупотребления. Это и то, что предприятия под непонятным форматом вдруг относятся к каким-то рисковым и на основании этого происходит блокировка. И выяснить, почему одно предприятие рисковое, а другое нет - мы никак не можем получить мотивированный и понятный ответ от налоговой. По каким-то субъективным причинам - вот захотелось какому-то клерку и он считает, что это предприятие рисковое, а другое - нет. И это не зависит ни от размера уплаты налогов, ни от налоговой нагрузки", - рассказал Доротич.

Он также указал на непонятность критериев, по которым проводятся проверки предприятий - почему одни попадают под проверки, а другие не проверяются десятками лет.

"Так же и начисление штрафных санкций - во время контрольной проверки к одному применяется нижний порог, а к другому - максимальный по одной санкции. То есть полностью ручное управление и невыполнение самих законов как налоговой инспекцией, так и другими регуляторными органами. Это все - злоупотребления и то, на чем взращивается коррупция. Потому что коррупция - это все последствия непутевой политики и в части законотворчества, и в части выполнения законодательства. Коррупция без этой основы не создается", - считает Доротич.

По мнению главы движения #ЅаѵеФОП, сейчас очень болезненным вопросом является уничтожение упрощенной системы налогообложения, которая должна способствовать появлению новых бизнесов, быть своего рода инкубатором.

"У нас как только ты начинаешь что-то делать - к тебе сразу приходят налоговики и придумывают как тебя ободрать. То есть, к сожалению, весь наш государственный аппарат во главе с налоговой, налоговым комитетом, Минфином, Минэкономики - это паразитирующие структуры, которые не думают, как помочь развиваться бизнес инициативе. Они все временщики - сейчас надо ободрать, а потом все остальное", - резюмировал он.

Относительно роли председателя налогового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева, то Доротич отметил: "Все знают, что любая его инициатива диверсионная, он стоит за всеми сделками, криминальными назначением. Тех налоговиков, которых он лоббирует - потом ловят на взятках, это все ходит по кругу. И все знают, что управляет в ручном режиме - и никто ничего не делает".

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