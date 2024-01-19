Голова #SaveФОП Доротич: в основі роботи податкової лежить ручне керування та невиконання законів

Сьогодні український бізнес стикається з реальними проблемами у взаємодії, зокрема, з податковою. Ці проблеми та їхні причини в коментарі УНН окреслив голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич.

За словами Доротича, ключові проблеми, з якими стикається бізнес, це блокування податкових накладних і поступове цілеспрямоване знищення спрощеної системи оподаткування для мікропідприємств. За його словами, блокування накладних суттєво вимиває обігові кошти.

"Це дві найболючіші проблеми і, на жаль, навколо них обростають різні схеми і зловживання. Це і те, що підприємства під незрозумілим форматом раптом відносяться до якихось ризикових і на підставі цього відбувається блокування. І з’ясувати, чому одне підприємство ризикове, а інше ні – ми ніяк не можемо отримати вмотивовану і зрозумілу відповідь від податкової. По якимось суб’єктивним причинам – от захотілося якомусь клерку і він вважає, що це підприємство ризикове, а інше - ні. І це не залежить ані від розміру сплати податків, ані від податкового навантаження", - розповів Доротич.

Він також вказав на незрозумілість критеріїв, за якими проводяться перевірки підприємств – чому одні потрапляють під перевірки, а інші не перевіряються десятками років.

"Так само і нарахування штрафних санкцій – під час контрольної перевірки одному застосовується нижній поріг, а для іншого – максимальний по одній санкції. Тобто повністю ручне керування і невиконання самих законів як податковою інспекцією, так і іншими регуляторними органами. Це все – зловживання і те, на чому зрощується корупція. Бо корупція – це все наслідки недолугої політики і в частині законотворення і в частині виконання законодавства. Корупція без цього підґрунтя не створюється", - вважає Доротич.

На думку голови руху #SaveФОП, наразі дуже болючим питанням є знищення спрощеної системи оподаткування, яка мала б сприяти появі нових бізнесів, бути свого роду інкубатором.

"У нас як тільки ти починаєш щось робити – до тебе одразу приходять податківці і придумують як тебе обідрати. Тобто, на жаль, весь наш державний апарат на чолі з податковою, податковим комітетом, Мінфіном, Мінекономіки – це паразитуючі структури, які не думають, як допомогти розвиватися бізнес ініціативі. Вони всі временщики – зараз треба обідрати, а потім все решта", - резюмував він.

Щодо ролі голови податкового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева, то Доротич зауважив: "Всі знають, що будь-яка його ініціатива диверсійна, він стоїть за всіма оборудками, кримінальними призначенням. Тих податківців, яких він лобіює – потім ловлять на хабарях, це все ходить по колу. І всі знають, що керує в ручному режимі – і ніхто нічого не робить".

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