Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Модный дом Givenchy нанял Сару Бертон, бывшую руководительницу дизайна Alexander McQueen, в качестве нового креативного директора. Ее первый показ для Givenchy состоится на Парижской неделе моды в марте 2025 года.

Модный дом Givenchy нанял британского модельера Сару Бертон, ранее многолетнего руководителя дизайна Alexander McQueen, в качестве своего нового креативного директора, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Парижский модный дом, основанный в 1952 году, известен своим давним сотрудничеством с Одри Хепберн, которая носила его модели в таких фильмах, как "Сабрина" и "Завтрак у Тиффани". Бренд является частью люксового конгломерата LVMH, принадлежащего Бернару Арно, одному из самых богатых людей в мире. С 1 января, когда Мэтью Уильямс покинул пост, у него не было креативного директора.

Первый показ Бертон для Givenchy состоится во время Парижской недели моды в марте 2025 года. Она будет отвечать за мужские и женские коллекции.

В пресс-релизе, сообщающем о ее назначении, Бертон назвала Givenchy драгоценностью. Генеральный директор лейбла Алессандро Валенти добавил, что при Бертон "Givenchy продолжит внедрять инновации и очаровывать большую аудиторию по всему миру".

Givenchy последние годы изо всех сил пытался найти надежную творческую руку. Бертон станет четвертым креативным директором за последнее десятилетие. За три года работы в Givenchy ее американский предшественник Уильямс привнес в бренд задумчивый, уличный стиль, который не смог завоевать ни критиков, ни потребителей.

50-летняя Бертон присоединилась к смелому британскому лейблу Alexander McQueen сразу после Центрального колледжа искусств и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Около десяти лет трудолюбивая и молчаливая Бертон работала заместителем основателя и тезки бренда. Когда Маккуин умер от самоубийства в возрасте 40 лет в феврале 2010 года, она заняла главную должность дизайнера в лейбле, принадлежащем Kering.

Видение Бертон в McQueen характеризовалось остроумием и романтикой. Ее платья отличались пышными рукавами с воланами, кружевными вставками, каскадными юбками-буфами и драматично затянутыми талиями. Леди Гага надела корсетное платье в викторианском стиле на премьеру фильма "Звезда родилась" в 2018 году, а Бейонсе надела несколько мерцающих произведений Бертон на сцену во время своего тура "Renaissance" в 2023 году. Британский дизайнер также была, как и Маккуин до нее, мастером по пошиву одежды, который часто включал в свои коллекции костюмы в стиле Сэвил-Роу.

В 2011 году место Бертон в истории моды было закреплено, когда она разработала скромное белое кружевное свадебное платье, которое надела Кейт Миддлтон на свадьбу с принцем Уильямом. В следующем году Time назвал Бертон одной из 100 самых влиятельных людей в мире, и она была названа офицером Ордена Британской империи.

Под руководством Бертон McQueen также достиг значительных коммерческих успехов. Его стероидные кроссовки на платформе помогли катализировать тренд на громоздкую белую обувь в середине 2010-х годов.

Дизайнер покинула бренд в октябре прошлого года после волнующего финального показа, который вызвал бурные овации у главы Kering Франсуа-Анри Пино и Кейт Бланшетт. Присоединившись к Givenchy LVMH после того, как всю свою карьеру провела в лейбле, принадлежащем Kering, Бертон разжигает конкуренцию за лучшие творческие таланты между крупнейшими мировыми конкурентами в сфере роскоши.

Дополнение

С тех пор, как LVMH приобрела бренд в 1988 году, Givenchy предоставила возможность новаторским дизайнерам, таким как Джон Гальяно и Рикардо Тиши, расширить свои возможности, назначив их на должность креативного директора. Сам Маккуин провел несколько лет в качестве главного дизайнера Givenchy, начиная с 1996 года.

Сегодня в портфолио LVMH Givenchy часто считают спящей красавицей с легендарным наследием, но не имеющей такого финансового веса, как Dior. LVMH не разбивает финансовые результаты по брендам, а в пресс-релизе по результатам LVMH за первую половину 2024 года единственное упоминание Givenchy было связано с ее парфюмом, а не с одеждой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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