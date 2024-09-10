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Givenchy найняв Сару Бертон, дизайнера королівської сім’ї та Бейонсе

Київ • УНН

 • 109179 перегляди

Модний дім Givenchy найняв Сару Бертон, колишню керівницю дизайну Alexander McQueen, як нового креативного директора. Її перший показ для Givenchy відбудеться на Паризькому тижні моди у березні 2025 року.

Модний дім Givenchy найняв британського модельєра Сару Бертон, раніше багаторічного керівника дизайну Alexander McQueen, як свого нового креативного директора, пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Паризький модний дім, заснований у 1952 році, відомий своєю давньою співпрацею з Одрі Гепберн, яка носила його моделі у таких фільмах, як "Сабрина" та "Сніданок у Тіффані". Бренд є частиною люксового конгломерату LVMH, що належить Бернару Арно, одному з найбагатших людей у ​​світі. З 1 січня, коли Метью Вільямс залишив посаду, він не мав креативного директора.

Перший показ Бертон для Givenchy відбудеться під час Паризького тижня моди у березні 2025 року. Вона відповідатиме за чоловічі та жіночі колекції.

У пресрелізі, що повідомляє про її призначення, Бертон назвала Givenchy коштовністю. Генеральний директор лейблу Алессандро Валенті додав, що за Бертон "Givenchy продовжить впроваджувати інновації і зачаровувати велику аудиторію по всьому світу".

Givenchy останніми роками щосили намагався знайти надійну творчу руку. Бертон стане четвертим креативним директором за останнє десятиліття. За три роки роботи у Givenchy її американський попередник Вільямс привніс до бренду задумливий, вуличний стиль, який не зміг завоювати ані критиків, ані споживачів.

50-річна Бертон приєдналася до сміливого британського лейбла Alexander McQueen одразу після Центрального коледжу мистецтв та дизайну імені Святого Мартіна у Лондоні. Близько десяти років працьовита і мовчазна Бертон працювала заступницею засновника і тезки бренду. Коли Макквін помер від самогубства у віці 40 років у лютому 2010 року, вона обійняла головну посаду дизайнера у лейблі, що належить Kering.

Бачення Бертон у McQueen характеризувалося дотепністю та романтикою. Її сукні відрізнялися пишними рукавами з воланами, мереживними вставками, каскадними спідницями-буфами та драматично затягнутими таліями. Леді Гага одягла корсетну сукню у вікторіанському стилі на прем'єру фільму "Зірка народилася" у 2018 році, а Бейонсе одягла кілька мерехтливих витворів Бертон на сцену під час свого туру "Renaissance" у 2023 році. Британський дизайнер також була, як і Макквін до неї, майстром з пошиття одягу, який часто включав у свої колекції костюми в стилі Севіл-Роу.

У 2011 році місце Бертон в історії моди було закріплене, коли вона розробила скромну білу мереживну весільну сукню, яку одягла Кейт Міддлтон на весілля з принцом Вільямом. Наступного року Time назвав Бертон однією зі 100 найвпливовіших людей у ​​світі, і вона була названа офіцером Ордену Британської імперії.

Під керівництвом Бертон McQueen також досяг значних комерційних успіхів. Його стероїдні кросівки на платформі допомогли каталізувати тренд на громіздке біле взуття у середині 2010-х років.

Дизайнер залишила бренд у жовтні минулого року після хвилюючого фінального показу, який викликав бурхливі овації у голови Kering Франсуа-Анрі Піно та Кейт Бланшетт. Приєднавшись до Givenchy LVMH після того, як всю свою кар'єру провела у лейблі, що належить Kering, Бертон розпалює конкуренцію за найкращі творчі таланти між найбільшими світовими конкурентами у сфері розкоші.

Доповнення

З того часу, як LVMH придбала бренд у 1988 році, Givenchy надала можливість новаторським дизайнерам, таким як Джон Гальяно та Рікардо Тиші, розширити свої можливості, призначивши їх на посаду креативного директора. Сам Макквін провів кілька років як головний дизайнер Givenchy, починаючи з 1996 року.

Сьогодні в портфоліо LVMH Givenchy часто вважають сплячою красунею з легендарною спадщиною, але такою, що не має такої фінансової ваги, як Dior. LVMH не розбиває фінансових результатів за брендами, а в пресрелізі за результатами LVMH за першу половину 2024 року єдина згадка Givenchy була пов'язана з її парфумом, а не з одягом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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