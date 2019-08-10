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Горно-штурмовая бригада: ликвидация военной прокуратуры не ко времени

Горно-штурмовая бригада: ликвидация военной прокуратуры не ко времени

Киев  •  УНН

 • 25773 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина живет в условиях войны и ликвидация военной прокуратуры не ко времени. Об этом говорится в заявлении 10 Горно-Штурмовой Бригады, передает УНН.

“Мы, как люди военные, как те, кто непосредственно принимает участие в российско-украинской войне, считаем целесообразным высказать свое мнение. Так вот, ликвидация военных прокуратур не ко времени!”- заявляют “эдельвейсы”.

Военные соглашаются с необходимостью проведения реформ.

“Да, действительно, необходимо провести реформу, чтобы военные прокуроры занимались не только военными преступлениями, а, прежде всего военными! Что касается военных преступлений, расследованием которых сейчас занимаются гражданские специалисты ГБР, по нашему мнению, даже психологически они иногда не понимают мотивации военного, и как следствие, не могут предоставить верную правовую оценку его действиям. Поэтому, мы еще раз хотим подчеркнуть: военная прокуратура должна быть! Но реформированная, иметь свой следственный аппарат, четкую, исчерпывающую подследственность расследования уголовных преступлений, и кроме этого должны еще быть созданы военные суды и трибуналы. Но эти изменения — это комплексная работа всей ветви законодательной власти. Мы надеемся, что новоизбранный состав ВР внесет соответствующие коррективы в законодательство”, - считают бойцы.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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