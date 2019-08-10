Гірсько-штурмова бригада: ліквідація військової прокуратур не на часі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна живе в умовах війни і ліквідація військової прокуратури не на часі. Про це йдеться у заяві
10 Гірсько-Штурмової Бригади, передає УНН.
“Ми, як люди військові, як ті, хто безпосередньо приймає участь в російсько-українській війні, вважаємо за доцільне висловити свою думку. Так ось, ліквідація військових прокуратур не на часі!” — заявляють “едельвейси”.
Військові погоджуються з необхідністю проведення реформ.
“Так, дійсно, необхідно провести реформу, щоб військові прокурори займались не тільки військовими злочинами, а, насамперед воєнними! Стосовно військових злочинів, розслідуванням яких наразі займаються цивільні фахівці ДБР, на нашу думку, навіть психологічно вони інколи не розуміють мотивації військового, і як наслідок, не можуть надати вірну правову оцінку його діям. Тому, ми ще раз хочемо підкреслити: військова прокуратура має бути! Але реформована, мати свій слідчий апарат, чітку, вичерпну підслідність розслідування кримінальних правопорушень, та окрім цього мають ще бути створені військові суди та трибунали. Але ці зміни - це комплексна робота всієї гілки законодавчої влади. Ми сподіваємось, що новообраний склад ВР внесе відповідні корективи до законодавства”, - вважають бійці.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.
У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.
Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).