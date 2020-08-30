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Горняки должны иметь стабильную работу, достойную зарплату и социальные гарантии - Буславец

Киев • УНН

 • 10547 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство энергетики будет прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить стабильную работу, достойную заработную плату и социальные гарантии для работников угольных предприятий. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец по результатам поездки в составе делегации Премьер-министра Дениса Шмыгаля в Донецкую область по случаю Дня шахтера, передает УНН.

Горняки должны иметь стабильную работу, достойную зарплату и социальные гарантии - Буславец

Ольга Буславец подчеркнула важность работы шахтеров для обеспечения стабильности объединенной энергетической системы Украины.

"Эта профессия является чрезвычайно тяжелой и опасной, но одновременно работа горняков незаменима для нашей энергетики. Хочу поблагодарить всех шахтеров Украины за свет и тепло в наших домах", - сказала руководительница Министерства.

Она напомнила, что этот год стал настоящим испытанием для отрасли из-за ряда кризисных явлений, однако слаженные действия власти и других заинтересованных сторон помогли угледобывающим предприятиям возобновить свою работу.

"Хочу заверить всех: мы запускали шахты не для того, чтобы их закрыть. Горняки должны иметь стабильную работу, достойную заработную плату и социальные гарантии", - подытожила Ольга Буславец.

Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область Премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец и глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-цивилильной администрации Павел Кириленко посетили шахту "Торецкая" ГП "Торецкуголь".

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