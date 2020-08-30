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Шмигаль спустився в шахту "Торецька" на Донеччині

Київ • УНН

 • 18677 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час робочої поїздки до Донецької області Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець та голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивілільної адміністрації Павло Кириленко відвідали шахту "Торецька" ДП "Торецьквугілля", передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.

Шмигаль спустився в шахту "Торецька" на Донеччині

Шмигаль підкреслив, що вугільна галузь є основою економіки багатьох галузей, а також має суттєве соціальне значення для мономіст, яких на сьогодні більш ніж 60 в Україні.

"Окрема тематика — це справедлива трансформація вугільних регіонів. Ідеться про ті ситуації, коли завершуються виробітки, і шахти закриваються. Неможливо це просто залишити. Стоїть питання: як будуть жити мономіста, як будуть жити шахти, як будуть жити люди й громади, що залежать від цих підприємств", — зазначив він.

Прем’єр додав, що стосовно цього питання Уряд консультувався з міжнародними партнерами.

"Говорили про це і під час перемовин з Ангелою Меркель, і під час розмови із заступником держсекретаря США Стівеном Біґеном. Ми пояснили цю проблему. У них є відповідний досвід, вони надають відповідні проекти, готові надати фінансування, спеціалістів, експертів. Це тривала робота. Вона стратегічна й займе роки, щоб зробити трансформацію вугільних регіонів. Це наша стратегія", - сказав він.

Шмигаль також підняв тему про те, що на сьогодні залишається не розв’язаним питання поточної кредиторської й дебіторської заборгованості та заборгованості за електроенергію.

"Тут питання більш комплексне і на кожному підприємстві це треба вирішувати індивідуально. Ми знаємо загальну суму — це понад 29 млрд грн. Уряд буде спільно з підприємствами та шахтарськими профспілками працювати для розв’язання накопичених за останні роки проблем", - сказав він.

Зі свого боку в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець додала, що "тільки за серпень завдяки спільній роботі Міністерства й уряду було виплачено "Центренерго" 600 млн грн для всіх шахт".

"Це дало можливість погасити борги по зарплаті й електроенергії та вивести шахти з простою. Надалі будемо працювати, щоб усі шахти функціонували стабільно", — зазначила Ольга Буславець.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що беззбитковість вугільних підприємств, європейські умови та безпека праці — це орієнтири для подальшої роботи уряду.

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