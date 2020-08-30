Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну зарплату та соціальні гарантії - Буславець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство енергетики докладатиме максимум зусиль для того, щоб забезпечити стабільну роботу, гідну заробітну плату та соціальні гарантії для працівників вугільних підприємств. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець за результатами поїздки у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Донецьку область з нагоди Дня шахтаря, передає УНН.
Ольга Буславець наголосила на важливості роботи шахтарів для забезпечення стабільності об’єднаної енергетичної системи України.
"Ця професія є надзвичайно важкою та небезпечною, але водночас робота гірників незамінна для нашої енергетики. Хочу подякувати всім шахтарям України за світло та тепло в наших домівках", - сказала очільниця Міністерства.
Вона нагадала, що цей рік став справжнім випробуванням для галузі через низку кризових явищ, проте злагоджені дії влади та інших причетних сторін допомогли вугледобувним підприємствам відновити свою роботу.
"Хочу запевнити всіх: ми запускали шахти не для того, щоб їх закрити. Гірники повинні мати стабільну роботу, гідну заробітну плату та соціальні гарантії", – підсумувала Ольга Буславець.
Нагадаємо, під час робочої поїздки до Донецької області Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець та голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивілільної адміністрації Павло Кириленко відвідали шахту "Торецька" ДП "Торецьквугілля".