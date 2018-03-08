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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31243 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46383 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50737 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100299 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90048 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103390 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110397 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Гимнастка Галасюк победила на соревнованиях в США

Гимнастка Галасюк победила на соревнованиях в США

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Иллинойсе прошел Международный турнир “Кубок звезд Витриченко”, организатором которого стала легенда украинской художественной гимнастики, бронзовый призер Олимпиады-1996 Елена Витриченко, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.

Участие в соревнованиях приняла член резерва юниорской сборной, бронзовый призер чемпионата Украины 2017 среди юниоров Анна Галасюк.

На соревнованиях Анна показала лучший результат в многоборье, с обручем, булавами и лентой, а также завоевала серебряную медаль с мячом. Вторые и третьи места заняли гимнастки из США.

Как сообщал УНН, в Латвии представительницы Украины завоевали пять медалей в художественной гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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