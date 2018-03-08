Гімнастка Галасюк тріумфувала на змаганнях у США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В Іллінойсі пройшов Міжнародний турнір “Кубок зірок Вітриченко”, організатором якого стала легенда української художньої гімнастики, бронзовий призер Олімпіади-1996 Олена Вітриченко, повідомляє УНН з посиланням на ФГУ.

Участь у змаганнях взяла член резерву юніорської збірної, бронзовий призер чемпіонату України 2017 серед юніорів Ганна Галасюк.

На змаганнях Ганна показала кращий результат у багатоборстві, з обручем, булавами та стрічкою, а також завоювала срібну медаль з м’ячем. Другі і треті місця посіли гімнастки з США.

Як повідомляв УНН, в Латвії представниці України вибороли п’ять медалей у художній гімнастиці.

Українські Національні Новини

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