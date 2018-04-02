Гимнаст Радивилов третий раз стал лучшим спортсменом месяца

"Спортивный гимнаст Игорь Радивилов признан лучшим спортсменом марта в Украине. Его личный наставник Вячеслав Лаврухин назван лучшим тренером первого месяца весны", - сообщили в НОК.

Высокое признание НОК бронзовый призер Олимпийских игр Лондона-2012 Игорь Радивилов получил благодаря блестящему выступлению на соревнованиях Кубка мира в Дохе (Катар), где он получил две медали высшей пробы. Украинец праздновал победу в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.