Гімнаст Радівілов втретє став найкращим спортсменом місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Спортивний гімнаст Ігор Радівілов втретє отримав звання найкращого спортсмена місяця в Україні️. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НОК України.
"Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом березня в Україні. Його особистого наставника Вячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером першого місяця весни", - повідомили у НОК.
Високе визнання НОК бронзовий призер Олімпійських ігор Лондона-2012 Ігор Радівілов отримав завдяки блискучому виступу на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар), де він здобув дві медалі найвищого ґатунку. Українець святкував перемогу у вправах на кільцях та в опорному стрибку.