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Гигантский астероид "Бог хаоса" может не остаться невредимым на фоне пролета возле Земли - исследование

Киев  •  УНН

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Астероид 99942 Апофис пролетит на расстоянии 32 000 км от Земли в 2029 году. Гравитационное взаимодействие может вызвать сейсмические события на астероиде и изменить его вращение.

Гигантский астероид "Бог хаоса", или 99942 Апофис, названный в честь древнеегипетского бога тьмы и беспорядка, может не представлять опасности для Земли, но это не значит, что Земля не представляет для него опасности, сообщает ScienceAlert, пишет УНН.

Детали

"Когда астероид 99942 Апофис пролетит близко мимо Земли в 2029 году, гравитационное взаимодействие между двумя телами, вероятно, кардинально изменит поверхность астероида", - к такому выводу пришли в исследовании, проведенном планетологом Рональдом Баллузом из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Ученый считает, что их выводы могут объяснить, почему некоторые астероиды имеют поверхность моложе, чем можно было бы предположить по времени их вращения в космосе.

"99942 Апофис - дерзкий астероид. После его открытия в 2004 году ученые подсчитали, что траектория 335-метрового куска камня может потенциально привести его к столкновению с Землей при приближении в апреле 2029 года. Он напугал нас! К счастью, это был лишь страх. Ученые подсчитали и пересчитали цифры, а затем еще раз подсчитали их для большей убедительности. 99942 Апофис пролетит на расстоянии менее 32 000 километров от Земли в 2029 году, но нет никаких шансов, что он столкнется с нашим миром в следующем веке", - указывается в публикации.

Но как насчет 99942 Апофиса? Останется ли он невредимым? Как заметили Баллуз и его команда, околоземные астероиды, такие как 99942 Апофис, как правило, имеют два свойства. Их поверхности рыхлые и щебнистые; и они, похоже, демонстрируют меньшее выветривание в космосе, чем астероиды, которые не имеют пролетов возле планет.

Баллуз и его команда задавались вопросом, может ли быть связь между более молодым видом околоземных астероидов и их околоземными проделками.

Чтобы выяснить это, ученые провели моделирование пролета в 2029 году 99942 Апофиса мимо Земли. И они обнаружили, что гравитация Земли действительно может иметь заметное влияние на 99942 Апофис.

Особенно, когда астероид максимально приблизится к Земле. Пролетая мимо, 99942 Апофис содрогнется от серии кратковременных сейсмических событий. Эти сейсмические события могли бы быть ощутимыми и вызвать на поверхности ускорения магнитуд, подобно силе притяжения астероида, пишет издание.

Второй эффект будет более долгосрочным. По мере приближения астероида к Земле гравитационное взаимодействие может изменить вращение астероида. Со временем, по мере того, как астероид продолжит вращаться вокруг Солнца, поверхность может скользить, обновляясь в течение десятков тысяч лет.

Сообщается, что астероид будет виден невооруженным глазом, когда он пролетит мимо Земли.

Исследование, принятое в The Planetary Science Journal, доступно на arXiv.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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