Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
Киев • УНН
Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.
Анализ воды Ладыжинского водохранилища показал, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения. Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции в Винницкой области на запрос УНН.
Детали
Забор проб происходил на двух участках частной аквафермы, где погибла рыба.
В ходе лабораторного исследования отобранных проб вод определялись основные показатели загрязняющих веществ, концентрация которых нормируется в водных объектах для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения (приказ МОЗ Украины №721 от 02.05.2022 года). По результатам анализа в пробе №1 и №2 выявлено незначительное превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по ХПК (химическое потребление кислорода) (32,0 мгО / дм3 при норме 30мгО / дм3). Остальные показатели загрязняющих веществ находились в пределах допустимого значения
Напомним
В начале октября в одном из озер Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы. Как утверждал директор аквафермы Александр Корх тогда погибло три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн. Тогда же он убеждал, что мор рыбы вызвало попадание в воду опасных химических веществ.
Правда, тогда же выяснилось, что акваферма существовала полулегально. Ведь еще в августе прошлого года ГП "Укррыба", которое сдавало в аренду озеро, расторгло договор из-за задолженности по арендной плате. И обратилось в суд с иском о взыскании задолженности и штрафных санкций. 20 октября этого года Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым полностью удовлетворил иск "Укррыбы".
Тогда же, в октябре, появилась информация, что за некоторое время до инцидента рыба была застрахована. И могла погибнуть из-за неправильного кормления.
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.
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