Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  177221 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  177448 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  198908 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  239701 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  265962 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  240912 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  200649 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  193877 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  179526 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231604 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203599 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  40598 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35007 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  30485 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49844 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gibel-ribi-v-vinnitskoi-oblasti-gosekoinspektsiya-ne-obnaruzhila-previsheniya-normi-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-ladizhinskom-vodokhranilishche

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 13:56  •  15127 просмотра

Read in English

Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.

Анализ воды Ладыжинского водохранилища показал, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения. Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции в Винницкой области на запрос УНН.

Детали

Забор проб происходил на двух участках частной аквафермы, где погибла рыба.

В ходе лабораторного исследования отобранных проб вод определялись основные показатели загрязняющих веществ, концентрация которых нормируется в водных объектах для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения (приказ МОЗ Украины №721 от 02.05.2022 года). По результатам анализа в пробе №1 и №2 выявлено незначительное превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по ХПК (химическое потребление кислорода) (32,0 мгО / дм3 при норме 30мгО / дм3). Остальные показатели загрязняющих веществ находились в пределах допустимого значения

- отметили в Госэкоинспекции Винницкой области.

Напомним

В начале октября в одном из озер Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы. Как утверждал директор аквафермы Александр Корх тогда погибло три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн. Тогда же он убеждал, что мор рыбы вызвало попадание в воду опасных химических веществ.  

Правда, тогда же выяснилось, что акваферма существовала полулегально. Ведь еще в августе прошлого года ГП "Укррыба", которое сдавало в аренду озеро, расторгло договор из-за задолженности по арендной плате. И обратилось в суд с иском о взыскании задолженности и штрафных санкций. 20 октября этого года Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым полностью удовлетворил иск "Укррыбы".

Тогда же, в октябре, появилась информация, что за некоторое время до инцидента рыба была застрахована. И могла погибнуть из-за неправильного кормления.  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Загибель риби на Вінничині: Держекоінспекція не виявила перевищення норми забруднюючих речовин у Ладижинському водосховищі
Fish deaths in Vinnytsia region: State Ecological Inspectorate finds no excess of pollutants in Ladyzhyn Reservoir
Новости по теме

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.

Общество •   •  15127 просмотра
Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области

СБУ идентифицировала российскую воинскую часть и военнослужащих, причастных к военным преступлениям в Донецке, с помощью перехваченных звонков, свидетельствующих о зверствах, таких как изнасилования и убийства, совершенные солдатами. Открыто уголовное производство для документирования и привлечения к ответственности за эти преступления.

Война •   •  15481 просмотра
Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

В чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться.

Экономика •   •  11514 просмотра
Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена

Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продовольствия на севере Йемена из-за нехватки финансирования и отсутствия договоренности о сокращении программы.

Новости Мира •   •  11309 просмотра
Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена

Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со шведским генералом Микаэлем Бюденом, чтобы обсудить реформы министерства и поблагодарить Швецию за поддержку.

Политика •   •  14629 просмотра
Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках

Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о разрыве в торговле перед саммитом

Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен предупреждает Китай о нежелании ЕС бесконечно терпеть торговый дисбаланс.

Новости Мира •   •  14922 просмотра
Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о разрыве в торговле перед саммитом

Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве

Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Общество •   •  26892 просмотра
Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве

ЕС и словацкая оппозиция обеспокоены реформами, которые обещаны новым правительством Фицо: существует "угроза верховенству права"

Европейская комиссия получила информацию о реформах от правительства нового и противоречивого премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая имеет целью ликвидировать Специальную прокуратуру. Если наказания за коррупцию будут сокращены, это также может существенно повлиять на текущие коррупционные дела, которые еще расследуются или находятся в судебном разбирательстве.

Политика •   •  28020 просмотра
ЕС и словацкая оппозиция обеспокоены реформами, которые обещаны новым правительством Фицо: существует "угроза верховенству права"

Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

россия согласилась освободить шестерых украинских детей при посредничестве Катара, чтобы они вернулись домой из москвы. Эти дети являются одними из многих, кто пострадал от депортации или не может покинуть оккупированные территории.

Война •   •  26651 просмотра
Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику. Прокурор настаивает применить к подозреваемому арест с залогом в более 6,9 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  23627 просмотра
Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика