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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель Галины Хатчинс: реквизитора фильма "Ржавчина" признали виновной в непредумышленном убийстве

Гибель Галины Хатчинс: реквизитора фильма "Ржавчина" признали виновной в непредумышленном убийстве

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 07:13  •  1529 просмотра

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Присяжные признали Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве кинооператора Халины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

В США жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма "Ржавчина" Галины Хатчинс реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Присяжные посчитали, что именно по ее вине боевой патрон оказался в револьвере, из которого Алек Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соузу.

Сторона обвинения предъявила в суде доказательства того, что Гутьеррес-Рид взяла с собой на съемки коробку собственных боевых патронов, и они случайно перемешались с холостыми.

Защита утверждала в суде, что Гутьеррес-Рид сделали "козлом отпущения", и сторона обвинения не смогла доказать, что она - единственная виновница смерти Хатчинс. Гутьеррес-Рид грозит до трех лет лишения свободы.

Алеку Болдуину, продюсеру и исполнителю главной роли в фильме, также предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако в американских СМИ высказывается мнение, что после обвинительного вердикта реквизитору ему будет легче убедить присяжных в своей невиновности.

Дополнение

В октябре 2021 года американский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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