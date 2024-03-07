Гибель Галины Хатчинс: реквизитора фильма "Ржавчина" признали виновной в непредумышленном убийстве

В США жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма "Ржавчина" Галины Хатчинс реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Присяжные посчитали, что именно по ее вине боевой патрон оказался в револьвере, из которого Алек Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соузу.

Сторона обвинения предъявила в суде доказательства того, что Гутьеррес-Рид взяла с собой на съемки коробку собственных боевых патронов, и они случайно перемешались с холостыми.

Защита утверждала в суде, что Гутьеррес-Рид сделали "козлом отпущения", и сторона обвинения не смогла доказать, что она - единственная виновница смерти Хатчинс. Гутьеррес-Рид грозит до трех лет лишения свободы.

Алеку Болдуину, продюсеру и исполнителю главной роли в фильме, также предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако в американских СМИ высказывается мнение, что после обвинительного вердикта реквизитору ему будет легче убедить присяжных в своей невиновности.

Дополнение

В октябре 2021 года американский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.