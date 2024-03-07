Загибель Галини Гатчінс: реквізиторку фільму "Іржа" визнали винною в ненавмисному вбивстві
Київ • УНН
Присяжні визнали Ханну Гутьєррес-Рід винною в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".
У США журі присяжних визнало винною в ненавмисному вбивстві операторки фільму "Іржа" Галини Гатчінс реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід, пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
Присяжні вирішили, що саме з її вини бойовий патрон опинився в револьвері, з якого Алек Болдвін убив Гатчінс і поранив режисера фільму Джоела Соузу.
Сторона обвинувачення пред'явила в суді докази того, що Гутьєррес-Рід узяла із собою на зйомки коробку власних бойових патронів, і вони випадково перемішалися з холостими.
Захист стверджував у суді, що Гутьєррес-Рід зробили "цапом-відбувайлом", і сторона обвинувачення не змогла довести, що вона - єдина винуватиця смерті Гатчінс. Гутьєррес-Рід загрожує до трьох років позбавлення волі.
На Алека Болдвіна, продюсера і виконавця головної ролі у фільмі, також чекає суд за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Однак в американських ЗМІ висловлюється думка, що після обвинувального вердикту реквізиторові йому буде легше переконати присяжних у своїй невинуватості.
Доповнення
У жовтні 2021 року американський актор Алек Болдвін випадково вистрілив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, внаслідок чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.