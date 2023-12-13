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Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 14:19  •  12610 просмотра

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Представитель Ассоциации налогоплательщиков утверждает, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника

Ни одно важное совещание в Государственной налоговой службе Украины не проходит без участия руководителя налогового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева. А один из и.о. заместителя главы ГНС - бывший помощник Гетманцева Евгений Сокур. Соответственно, и решения не принимаются без ведома Гетманцева. Об этом в комментарии УНН рассказал член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко.

По словам Алексеенко, Сокур непосредственно руководит направлениями, где возникают наиболее болезненные для бизнеса вопросы - блокировка налоговых накладных, проверки и т.д.

"То есть все, скажем так, участки, которые отвечают за налоговое давление, - они в руках бывшего помощника господина Даниила.

Во-вторых, как мы видим, - ни одного большого совещания в стенах налоговой не происходит без участия непосредственного господина Гетманцева, что говорит о его ручном управлении всеми этими процессами.

Конечно, там юридически трудно доказать, что его подпись стоит под какими-то документами, которые определяют деятельность того или иного плательщика, но мы видим, что неформально и фактически руководит именно этот человек", - заявил Алексеенко.

Он отметил, что такое вмешательство нардепа в деятельность налоговой является смешением законодательной и исполнительной ветвей власти. И их разделение является основой демократических процессов. И по Конституции это недопустимо.

"Это как было при Януковиче - смешаны реализация и методология налогов, определение налогов и таможенных сборов, когда было создано министерство доходов и сборов, которое и определяло, и реализовывало налоговую и таможенную политику. Здесь мы сейчас видим то же самое, только еще хуже: законодатель собственноручно руководит налоговой", - отмечает представитель Ассоциации налогоплательщиков, и добавляет, что это и вопрос к Главе государства, почему Гетманцев непосредственно влияет на работу налоговой, ведь он является нардепом из "Слуги народа".

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Алексеенко добавляет, что полномочия определенным образом влиять на работу ГНС есть у Министерства финансов.

"Но в нескольких интервью Марченко (министр финансов - ред.) задавали прямой вопрос - какое влияние господина Гетманцева, и он так отвечая давал понять, что Минфин не влияет ни на налоговую, ни на таможню. Даже кадровые вопросы, которые они должны по законам Украины регулировать, они не регулируют.

А с кадрами там беда. Большинство с патриотической позицией - они сразу были уволены, при смене руководства еще до полномасштабного.

Вот, например, открыли декларирование сейчас чиновников - мы не видим деклараций ни и.о. главы налоговой, ни заместителя, при том, что именно к ним было больше всего вопросов от общественности", - отметил Алексеенко.

По мнению представителя Ассоциации налогоплательщиков, ситуация сейчас только ухудшается и, вероятно, будет ухудшаться в дальнейшем. А то, что происходит с реализацией налоговой политики, приводит к релокации бизнеса за пределы Украины, или же предприниматели вынуждены искать другие варианты, как им избегать давления, которое на них оказывают.

"Вы видите, что бизнес активно релоцируется в другие страны, что бизнес закрывается, измельчается. Мы видим, как закрываются компании, которые платили НДС, и одновременно, как открывается много ФЛП. Рост ФЛП - это как раз в результате давления на крупный и средний бизнес, они измельчаются, открывают ФЛП", - пояснил Алексеенко.

Добавим

Эксперты и представители бизнеса неоднократно заявляли о влиянии главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева на налоговую службу. В частности, именно Гетманцева называют причастным к массовой блокировке налоговых накладных.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Гетманцев керує податковою через свого колишнього помічника – член Асоціації платників податків
Hetmantsev runs the tax office through his former assistant, a member of the Taxpayers Association
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