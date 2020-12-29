Гетманцев о фискализации: это то, что нужно стране

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55720 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 110513 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 122353 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 299487 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 174553 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 445604 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 332968 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222026 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248177 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257056 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.3м/с
76%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 79742 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 64345 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 35837 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 31473 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 15521 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 65370 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80772 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 172525 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 299490 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 445605 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 5612 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23380 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31718 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61231 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84184 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Гетманцев о фискализации: это то, что нужно стране

Киев • УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) - это то, что нужно народу Украины для развития. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, информирует УНН.

Гетманцев о фискализации: это то, что нужно стране

"Я думаю, что они не против меня (речь о протестах ФЛП - ред.), А против тех решений, которые дают им некоторые дополнительные неудобства. Но эти неудобства - это и есть цивилизация. Обязанность выдавать чек каждому из 40 миллионов наших сограждан - это нормальный и цивилизованный долг, который должен выполнять любой предприниматель. Есть поддержка со стороны украинцев, больше половины граждан выступают за фискализацию, против только 13%, по разным социологическим оценкам. Поэтому, мы делаем то, что нужно народу, то, что нужно стране и будущим поколениям. А не то, что требуют акции под стенами Верховной Рады", - заявил Гетманцев.

Также он отметил, что не боится возможных массовых митингов на Майдане Независимости во время локдауна с 8 по 24 января.

"Почему я должен чего-то бояться? Мы здесь (в Верховной Раде - ред.) избраны народом, чтобы принимать решения в пользу и в интересах народа. Если речь идет о локдауне и это решение принимает правительство и это обезопасит страну и сохранит жизнь хотя бы одного украинца, то я убежден в том, что это решение является правильным. И мы должны согласиться и поддержать это решение. А высказывать свое недовольство чем-либо - это очень модно у нас в стране. Но это ли путь для сохранения и развития государства - я не уверен в этом", - подытожил нардеп.

Добавим, что за почти пять месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц-предпринимателей зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне".

Также нардеп Гетманцев отмечал, что половина украинской экономики находится сейчас в тени.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70