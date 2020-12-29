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Гетманцев про фіскалізацію: це те, що потрібно країні

Київ • УНН

 • 11454 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб — підприємців (ФОП) - це те, що потрібно народу України для розвитку. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев, інформує УНН.

Гетманцев про фіскалізацію: це те, що потрібно країні

“Я думаю, що вони не проти мене(мова про протести ФОПів — ред.), а проти тих рішень, які дають їм деякі додаткові незручності. Але ці незручності — це і є цивілізація. Обов'язок видавати чек кожному з 40 мільйонів наших співгромадян — це нормальний і цивілізований обов'язок, який повинен виконувати будь-який підприємець. Є підтримка з боку українців, більше половини громадян виступають за фіскалізацію, проти лише 13%, за різними соціологічними оцінками. Тому, ми робимо те, що потрібно народу, те, що потрібно країні та прийдешнім поколінням. А не те, що вимагають акції під стінами Верховної Ради”, - заявив Гетманцев.

Також він зазначив, що не боїться ймовірних масових мітингів на Майдані Незалежності під час локдауну з 8 по 24 січня.

“Чого я повинен чогось боятися? Ми тут (у Верховній Раді — ред.) обрані народом, аби приймати рішення на користь і в інтересах народу. Якщо мова йде про локдаун і це рішення приймає уряд і це убезпечить країну та збереже життя хоча б одного українця, то я переконаний в тому, що це рішення є правильним. І ми повинні погодитися й підтримати це рішення. А висловлювати своє невдоволення будь-чим — це дуже модно в нас у державі. Але чи це шлях для збереження й розвитку держави — я не переконаний в цьому”, - підсумував нардеп.

Додамо, що за майже п’ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб-підприємців зареєстрували “касові апарати у смартфоні”.

Також нардеп Гетманцев зазначав, що половина української економіки перебуває нині в тіні.

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