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Гетманцев презентовал результаты первого заседания рабгруппы по правам человека при Нацсовете по восстановлению

Киев • УНН

 • 152311 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня, 22 июня, состоялось первое заседание рабочей группы по правам человека при Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны. Об этом в своем telegram-канале написал секретарь Нацсовета по восстановлению Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

"Только вчера парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, а уже сегодня проведено первое заседание рабочей группы по правам человека при Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны", - написал он.

Также Гетманцев перечислил главные направления работы группы, среди которых:

– обеспечение защиты прав лиц, пострадавших вследствие вооруженной агрессии рф;
– обеспечение защиты прав внутренне перемещенных лиц и жителей на временно оккупированных территориях;
– усиление прав Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
– предотвращение и противодействие дискриминации;
– защита прав национальных меньшинств и коренных народов;
– обеспечение защиты основополагающих свобод и повышение осведомленности в сфере прав человека.

Рабочая группа по правам человека при Национальном совете насчитывает более 60 экспертов, среди них: один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, Представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипшина.

"Ратификация Стамбульской конвенции и внутренняя работа Национального совета по обеспечению прав граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф приближают Украину как к кругу европейских государств, так и к полноценной защите прав украинцев от каждой формы насилия дома и за рубежом", - убежден Гетманцев.

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