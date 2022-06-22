Гетманцев презентував результати першого засідання робгрупи з питань прав людини при Нацраді з відновлення

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"Тільки вчора парламент ратифікував Стамбульську конвенцію, а вже сьогодні проведено перше засідання робочої групи з питань прав людини при Національній раді з відновлення України від наслідків війни", - написав він.

Також Гетманцев перерахував головні напрямки роботи групи, серед яких:

- забезпечення захисту прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії рф;

- забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців на тимчасово окупованих територіях;

- посилення прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- запобігання та протидія дискримінації;

- захист прав національних меншин та корінних народів;

- забезпечення захисту основоположних свобод та підвищення обізнаності в сфері прав людини.

Робоча група з питань прав людини при Національній раді налічує понад 60 експертів, серед них: один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, Представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина.

"Ратифікація Стамбульської конвенції та внутрішня робота Національної ради щодо забезпечення прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії рф наближають Україну як і до кола європейських держав, так і до повноцінного захисту прав українців від кожної форми насильства вдома і за кордоном", - переконаний Гетманцев.