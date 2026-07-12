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Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

Германия профинансировала закупку 50 тысяч ударных FPV-дронов Shrike для Украины на сумму около 90 млн евро. Часть беспилотников уже передана, остальные планируется поставить до конца 2026 года.

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Германия финансирует закупку 50 тысяч ударных FPV-дронов для Украины на сумму около 90 млн евро. Часть беспилотников уже передана украинской стороне, остальные планируется поставить до конца года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, передает УНН.

Детали

Речь идет об ударных дронах Shrike, которые производит украинская компания SkyFall. Беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion.

Технология позволяет дронам автономно отслеживать и поражать движущиеся цели на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил, что контракт предусматривает поставку 50 тысяч беспилотников и оценивается примерно в 90 млн евро, или 103 млн долларов.

По его словам, часть дронов уже передана правительству Украины, а остальные должны быть доставлены в течение 2026 года.

В SkyFall подтвердили участие Германии в финансировании закупки, однако отказались раскрывать подробности контракта.

Министерство обороны Германии не стало комментировать информацию, сославшись на соображения оперативной безопасности. В Министерстве обороны Украины также воздержались от комментариев.

Как отмечает Reuters, этот заказ является одной из крупнейших известных закупок ударных дронов для Украины, профинансированных правительством западной страны.

Контекст

Дрон Shrike используется украинскими военными с 2023 года. Модель Shrike 10-F, которую SkyFall производит совместно с британской компанией Skycutter, заняла первое место на начальном этапе конкурса Пентагона.

Конкурс проводится в рамках американской программы стоимостью 1,1 млрд долларов, которая предусматривает закупку сотен тысяч ударных беспилотников одностороннего применения.

По данным Auterion, компания вместе с различными производителями планирует помочь поставить Украине в течение года в общей сложности 100 тысяч дронов, закупку которых финансируют несколько западных государств.

В этот объем входят 33 тысячи беспилотников по контракту с Пентагоном стоимостью 50 млн долларов. Как утверждает Майер, эти дроны уже переданы Украине.

Ранее Великобритания заявила, что в течение года предоставит Украине 150 тысяч беспилотников в рамках пакета военной поддержки на 752 млн фунтов стерлингов.

Напомним

В начале июля Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS.

Александра Василенко

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