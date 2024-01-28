Германия прекращает поддерживать ООН на Ближнем Востоке (БАПОР) из-за подозрения участия сотрудников в резне ХАМАС в Израиле 7 октября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР) - это агентство ООН, которое работает над улучшением условий палестинских беженцев, проживающих в Иордании, Ливане, Сирии, а также на Западном берегу реки Иордан и в Газе. Газа.

Среди прочего, они работают над обеспечением беженцев медицинскими услугами и школьными услугами.

Несколько стран приостановили поддержку БАПОР из-за подозрений в участии сотрудников организации ООН в нападении на Израиль 7 октября.

Израиль первым обвинил сотрудников БАПОР в участии в нападении. По данным Государственного департамента США, подозреваемые касаются двенадцати сотрудников БАПОР.

Сейчас Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия в субботу присоединились к Соединенным Штатам, Австралии и Канаде, приостановив финансирование агентства после обвинений Израиля.

Дополнение

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в субботу раскритиковало "шокирующее" приостановление финансирования со стороны нескольких стран-доноров после обвинений Израиля в причастности нескольких сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС 7 октября.

Очень шокирующе видеть приостановление финансирования агентства в ответ на обвинения против небольшой группы сотрудников сказал в заявлении руководитель БАПОР Филипп Лаццарини.

Лаццарини добавил, что "от этой поддержки зависит жизнь людей в Газе".

Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны