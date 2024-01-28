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Німеччина припиняє підтримувати ООН на Близькому Сході

Німеччина припиняє підтримувати ООН на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 44182 перегляди

Німеччина припинила підтримку Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) через підозри, що деякі з його співробітників брали участь в атаці ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Кілька інших країн, включаючи США і Великобританію, також призупинили фінансування БАПОР після звинувачень з боку Ізраїлю.

Німеччина припиняє підтримувати ООН на Близькому Сході (БАПОР) через підозру участі співробітників у різанині ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР) — це агентство ООН, яке працює над покращенням умов палестинських біженців, які проживають в Йорданії, Лівані, Сирії, а також на Західному березі річки Йордан і в Газі. Газа.

Серед іншого, вони працюють над забезпеченням біженців медичними послугами та шкільними послугами.

Кілька країн призупинили підтримку БАПОР через підозри в участі співробітників організації ООН у нападі на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль першим звинуватив співробітників БАПОР в участі в нападі. За даними Державного департаменту США, підозрювані стосуються дванадцяти співробітників БАПОР.

Наразі Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія в суботу приєдналися до Сполучених Штатів, Австралії та Канади, призупинивши фінансування агентства після звинувачень Ізраїлю.

Доповнення

Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) у суботу розкритикувало "шокуюче" призупинення фінансування з боку кількох країн-донорів після звинувачень Ізраїлю в причетності кількох співробітників БАПОР до нападу ХАМАС 7 жовтня.

Дуже шокуюче бачити призупинення фінансування агентства у відповідь на звинувачення проти невеликої групи співробітників

сказав у заяві керівник БАПОР Філіп Лаццаріні.

Лаццаріні додав, що "від цієї підтримки залежить життя людей у Газі".

Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни27.01.24, 17:50 • 34316 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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