Німеччина припиняє підтримувати ООН на Близькому Сході
Київ • УНН
Німеччина припинила підтримку Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) через підозри, що деякі з його співробітників брали участь в атаці ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Кілька інших країн, включаючи США і Великобританію, також призупинили фінансування БАПОР після звинувачень з боку Ізраїлю.
Німеччина припиняє підтримувати ООН на Близькому Сході (БАПОР) через підозру участі співробітників у різанині ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР) — це агентство ООН, яке працює над покращенням умов палестинських біженців, які проживають в Йорданії, Лівані, Сирії, а також на Західному березі річки Йордан і в Газі. Газа.
Серед іншого, вони працюють над забезпеченням біженців медичними послугами та шкільними послугами.
Кілька країн призупинили підтримку БАПОР через підозри в участі співробітників організації ООН у нападі на Ізраїль 7 жовтня.
Ізраїль першим звинуватив співробітників БАПОР в участі в нападі. За даними Державного департаменту США, підозрювані стосуються дванадцяти співробітників БАПОР.
Наразі Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія в суботу приєдналися до Сполучених Штатів, Австралії та Канади, призупинивши фінансування агентства після звинувачень Ізраїлю.
Доповнення
Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) у суботу розкритикувало "шокуюче" призупинення фінансування з боку кількох країн-донорів після звинувачень Ізраїлю в причетності кількох співробітників БАПОР до нападу ХАМАС 7 жовтня.
Дуже шокуюче бачити призупинення фінансування агентства у відповідь на звинувачення проти невеликої групи співробітників
Лаццаріні додав, що "від цієї підтримки залежить життя людей у Газі".
Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни27.01.24, 17:50 • 34316 переглядiв