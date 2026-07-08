Германия предлагает НАТО корабли и беспилотники вместо техники США

$44.510.0550.880.01
ukenru
13:12 • 4874 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
10:59 • 12681 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
10:02 • 21598 просмотра
Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном
09:27 • 33957 просмотра
"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"
08:53 • 33671 просмотра
В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция
8 июля, 07:24 • 30175 просмотра
Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки
8 июля, 05:29 • 29295 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 39109 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 69906 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 49113 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.3м/с
76%
739мм
Популярные новости
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto8 июля, 04:15 • 46584 просмотра
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo8 июля, 06:00 • 40382 просмотра
Саммит НАТО должен был быть сосредоточен на расходах на оборону, удары Трампа по Ирану изменили это - AP8 июля, 06:25 • 9218 просмотра
Ночная атака рф на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствияPhoto8 июля, 07:53 • 21678 просмотра
Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа по Украине и заявил о военной поддержке10:12 • 33920 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 62409 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 97947 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 117917 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 124319 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 118514 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Пит Хегсетх
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Кувейт
Бахрейн
Анкара
Турция
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 90343 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 82576 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 78579 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 119166 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 127121 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото
FIFA (серия видеоигр)

Германия предлагает НАТО корабли и беспилотники вместо техники США

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Германия предложила НАТО боевые корабли, истребители и беспилотники для замены ресурсов США. Предложение включает фрегаты F125, истребители Eurofighter и беспилотники Heron TP.

Германия предлагает НАТО корабли и беспилотники вместо техники США

Германия предложила предоставить НАТО боевые корабли, истребители и беспилотные системы вооружения, чтобы заменить ресурсы, которые ранее взяли на себя США. Об этом сообщило dpa, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, недавно США решили сократить военные ресурсы, заявленные для Модели сил НАТО - инструмента управления, с помощью которого союзники делятся доступными возможностями на случай нападения на Альянс.

Администрация Трампа также объявила о планах вывести тысячи военнослужащих из Германии, хотя четких сроков такого шага не назвала.

Согласно планам, Германия должна предоставить по одному фрегату типа F125 для Объединенной оперативной зоны Северо-Запад (JOA NW), штаб-квартира которой расположена в Норфолке, и Объединенной оперативной зоны Юго-Восток (JOA SE), которой управляют из Неаполя.

JOA SE также получит доступ к системе противовоздушной обороны Iris-T.

НАТО планирует заменить американские самолеты AWACS на шведские GlobalEye - Reuters03.07.26, 11:00 • 4791 просмотр

По данным немецких военных, фрегат F125 является современным боевым кораблем, задачи которого включают морское наблюдение, контроль за соблюдением эмбарго и борьбу с пиратством.

Кроме того, для JOA SE могут быть доступны два морских патрульных самолета P-8 Poseidon, оснащенные радарами, акустическими системами и оптикой высокого разрешения, способные противодействовать подводным лодкам.

Также на северо-западе Альянса планируют разместить еще восемь истребителей Eurofighter.

Среди других ресурсов, которые Германия готова предоставить, — корвет K130, используемый для морского наблюдения вблизи побережья, а также пять беспилотников Heron TP и два боевых беспилотника MQ-9B американского производства.

В январе Бундесвер заказал восемь таких боевых дронов у американского производителя General Atomics. Их планируют использовать преимущественно для морских операций, а первую партию ожидают получить в 2028 году.

Великобритания и Нидерланды заключили оборонное соглашение на 2,4 млрд фунтов для усиления НАТО08.07.26, 03:38 • 4622 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира