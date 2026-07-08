Германия предлагает НАТО корабли и беспилотники вместо техники США

Германия предложила предоставить НАТО боевые корабли, истребители и беспилотные системы вооружения, чтобы заменить ресурсы, которые ранее взяли на себя США. Об этом сообщило dpa, пишет УНН.

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Как отмечает издание, недавно США решили сократить военные ресурсы, заявленные для Модели сил НАТО - инструмента управления, с помощью которого союзники делятся доступными возможностями на случай нападения на Альянс.

Администрация Трампа также объявила о планах вывести тысячи военнослужащих из Германии, хотя четких сроков такого шага не назвала.

Согласно планам, Германия должна предоставить по одному фрегату типа F125 для Объединенной оперативной зоны Северо-Запад (JOA NW), штаб-квартира которой расположена в Норфолке, и Объединенной оперативной зоны Юго-Восток (JOA SE), которой управляют из Неаполя.

JOA SE также получит доступ к системе противовоздушной обороны Iris-T.

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По данным немецких военных, фрегат F125 является современным боевым кораблем, задачи которого включают морское наблюдение, контроль за соблюдением эмбарго и борьбу с пиратством.

Кроме того, для JOA SE могут быть доступны два морских патрульных самолета P-8 Poseidon, оснащенные радарами, акустическими системами и оптикой высокого разрешения, способные противодействовать подводным лодкам.

Также на северо-западе Альянса планируют разместить еще восемь истребителей Eurofighter.

Среди других ресурсов, которые Германия готова предоставить, — корвет K130, используемый для морского наблюдения вблизи побережья, а также пять беспилотников Heron TP и два боевых беспилотника MQ-9B американского производства.

В январе Бундесвер заказал восемь таких боевых дронов у американского производителя General Atomics. Их планируют использовать преимущественно для морских операций, а первую партию ожидают получить в 2028 году.

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